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04 февраля 2017
03 февраля 2017
22:06  04 февраля 2017 0

Виктория Боня раскритиковала россиянок, отставших от моды. ВИДЕО

Виктория БоняФото: instagram.com/victoriabonya

Виктория Боня намекнула россиянкам на то, что они на несколько лет отстали от моды. Экс-звезда «Дома-2» заявила об этом в видеообращении в популярной социальной сети.

На невинный вопрос одной из поклонниц, которая поинтересовалась, почему у Бони корни волос темные, а сами локоны светлые, светская львица заявила:

«Почему с черными корнями? Потому что мне так хочется и мне так нравится, — ответила Боня. — До России еще черные корни и белые волосы не дошли, я думаю, года через четыре дойдут. Сейчас к нам только еще амбре пришло, которое было семь лет назад на Западе».

37-летняя Виктория Боня родилась в Читинской области и стала известной благодаря участию в телепроекте «Дом-2».

После ухода с проекта женщина состояла в неофициальном браке с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом, которому родила в Монако дочь.

В феврале 2017 года Боня после многочисленных слухов в сети призналась, что рассталась с бойфрендом. В Интернете появились фотографии Смерфита с другими красотками.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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