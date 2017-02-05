12:42 05 февраля 2017 0

Эдуарду Лушникову предъявлено обвинение, СКР настаивает на аресте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

СКР задержал в Нижневартовске генерального директора ООО «Строительно-промышленный комбинат» («СПК») Эдуарда Лушникова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1, ч. 2 ст. 199.1, ч. 1 ст. 201 и ст. 315 УК РФ (невыплата заработной платы, неисполнение обязанностей налогового агента, злоупотребление полномочиями, неисполнение решения суда). Рассматривается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

«СПК» выступал в качестве одного из главных подрядчиков окружного строительного фонда «Жилище». Сейчас предприятие находится в стадии банкротства. В октябре 2016 года появилась информация, что более 400 работников компании на протяжении нескольких месяцев не получают зарплату, перед ними у работодателя образовалась задолженность в сумме почти 60 млн рублей. Следственный отдел в Нижневартовске возбудил уголовное дело, в ходе расследования которого, были открыты новые факты противоправной деятельности руководства «СПК».

Следователи считают, что в период с июня 2015 по октябрь 2016 года, Эдуард Лушников не исполнил обязанности налогового агента и не перечислил в бюджет государства НДФЛ, в размере 48 млн рублей. Гендиректор допустил образование задолженности по оплате страховых взносов на сумму свыше 157 млн рублей, после чего Пенсионный фонд принял решение приостановить операции по счетам фирмы.

«Злоупотребив своими полномочиями, обвиняемый вывел денежные средства из-под механизма принудительного взыскания, направив их на текущую финансово-хозяйственную деятельность», — утверждают в правоохранительном ведомстве. В СКР также считают, что руководитель «СПК» уклонился от арбитражного решения, и не выплатил в пользу стороннего лица долг в сумме более 62 млн рублей. При этом, возможность для исполнения указанного решения суда у обвиняемого имелась.

Все уголовные дела соединены в одном производстве. Эдуард Лушников задержан. Глава «СПК» не имеет постоянной регистрации на территории Нижневартовска. Учитывая данный факт, а также объем предъявленного обвинения, многомиллионную сумму ущерба, причиненного бюджету государства и сумму задолженности по заработной плате, следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного в СИЗО.

Напомним, арбитражный суд ХМАО признал «СПК» банкротом. Компания являлась одним из основных подрядчиков фонда «Жилище» и занималась строительством жилых объектов в Нижневартовске. Финансовые проблемы окружной организации привели к задержке сроков сдачи объектов в столице Самотлора и появлению неисполненных обязательств и многомиллионных долгов перед дольщиками. Прокуратура ХМАО провела проверку и подтвердила, что права югорчан были нарушены. В отношении фонда было возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».