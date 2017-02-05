Трамп не уверен, что поладит с Путиным

09:58 05 февраля 2017 0

Трамп не уверен, что найдет с Путиным общий язык Фото: depositphotos.com © URA.RU

Трамп не уверен, что найдет с Путиным общий язык. В этом президент США признался в интервью телеканалу Fox News.

«Считаю, что лучше поладить с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с „Исламским государством“ (организация запрещена в РФ, — ред.), в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет здорово, — цитирует слова Трампа „Газета.ру“. — Полажу ли я с ним? Понятия не имею».

Полную версию интервью с новым президентом Америки покажут в эфире в воскресенье, 5 февраля, в 16:00 местного времени (ровно в полночь по Москве).

Тем временем, как сообщает Russian.rt.com, три тысячи американцев вышли на акцию протеста в штате Флорида, где сейчас как раз находится Трамп в своем личном имении. Демонстранты недовольны миграционным указом президента, запретившего въезд в страну гражданам семи мусульманских стран.