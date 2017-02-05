Саакашвили предрек Украине великое будущее «европейской сверхдержавы»

10:27 05 февраля 2017 0

Саакашвили пророчит Украине великое будущее Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Михаил Саакашвили предрек Украине стать в будущем «сверхдержавой Европы». Как заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области в интервью «Радио Вести», Украина сама будет указывать Евросоюзу, что нужно делать.

«Украина обречена быть сверхдержавой Европы. Сейчас мы все время говорим: „мы такие-сякие, не предадут ли нас“. Несколько предыдущих властей Украины, к сожалению, позиционировали страну как объект международной политики, а не как субъект, — цитирует рассуждения Саакашвили „Газета.ру“. — Украинские солдаты даже в эти дни еще раз продемонстрировали миру, что они спасли Европу от самой агрессивной армии в Европе, и они продолжают ее спасать. Вся Европа в долгу перед украинцами», — заключил политик.

Бывший президент и губернатор уверен, что без Украины у Европы нет будущего, более того — Европа и вовсе не выживет без Украины.

«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: «Не бросайте нас, пожалуйста». Наоборот, говорить им: «Вы должны делать это, это, это», — цитируют «Известия» другой вывод Саакашвили относительно отношений Украины и Евросоюза.