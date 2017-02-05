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05 февраля 2017
04 февраля 2017
10:51  05 февраля 2017 0

Трамп и Порошенко обсудили, как добиться мира в Донбассе

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, флаг донбасс, бронетехника
Порошенко и Трамп обсудили конфликт на ДонбассеФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Трамп и Порошенко обсудили, как добиться мира в Донбассе. Президенты США и Украины во время телефонного разговора выразили тревогу из-за обострившейся обстановки в Авдеевке.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил о теме разговора Петра Порошенко с Дональдом Трампом на своей странице в Facebook.

«Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижения мира политико-дипломатическим путем, — цитирует пост Цеголко „Газета.ру“. — Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня».

«Известия» добавляют, что Порошенко поблагодарил американского коллегу за поддержку суверенитета и целостности Украины.

Также президенты обсудили предстоящий визит Петра Порошенко в Вашингтон.

Евгений Лазарев
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