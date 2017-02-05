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05 февраля 2017
04 февраля 2017
11:25  05 февраля 2017 0

Стало известно, в чем подозревают задержанных в Вене вооруженных уроженцев Чечни

Клипарты. Сургут , пистолет, оружие, преступление, криминал
Выходцев из Чечни подозревают в криминалеФото: Алексей Андронов © URA.RU

Стало известно, в чем подозревают 22 задержанных в Вене уроженца Чечни. По мнению правоохранительных органов Австрии, вооруженная компания мужчин может быть причастна к криминальным группировкам.

«Массовое задержание чеченцев, согласно МВД, имело основанием не подозрения в терроризме, а подозрение в криминальных преступлениях. Соответственно, речь идет о противостоянии группировок», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД Австрии Вольфганга Соботку.

22 выходца из Чечни были задержаны 3 февраля, в пятницу, в центре Вены. Полицейские заметили, что мужчины вооружены — они попытались спрятать в снегу автомат, пистолет и боеприпасы. Участники сборища заявили копам, что «просто гуляют», также несколько раз они упомянули слово «свадьба». Как уточняет Russian.rt.com, задержанным от 25 до 47 лет. Их допрашивают по статье австрийского Уголовного кодекса «участие в запрещенных объединениях».

Евгений Лазарев
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