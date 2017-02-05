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Главные новости Свердловской области
12:25  05 февраля 2017 0

Екатеринбургский экстремал прошелся по канату между высотками в Москве. ВИДЕО

Хайлайнер в Пассаже. Екатеринбург, кагин максим, хайлайнер
Максим Кагин не устает удивлять публикуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский экстремал прошелся по канату между высотками в Москве. Известный своими трюками Максим Кагин устроил захватывающее дух шоу в районе Марьино.

Действие происходило ночью, однако многие заметили бесстрашного канатоходца, который разгуливал по натянутой веревке на уровне 16-го этажа. Жильцы многоэтажек вызвали полицию и МЧС, которые также стали наблюдать за головокружительной прогулкой.

Все закончилось благополучно. Оперативные сотрудники осмотрели снаряжение альпиниста и даже похвалили его за грамотность.

Промышленный альпинист Максим Кагин известен не только в Екатеринбурге, но и за его пределами. Прошлой весной хайлайнер разгуливал под куполом «Пассажа». Также среди его покоренных высот прогулка по стропе над рекой Исеть, хождение на высоте 60 метров над рекой Ай. В Санкт-Петербурге он с завязанными глазами пересек по тросу канал, а в Москве прошелся по веревке, натянутой между двумя строительными кранами.

Евгений Лазарев
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