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05 февраля 2017
04 февраля 2017
13:01  05 февраля 2017 0

Католическая епархия отбирает у РПЦ храм в Венеции

В Венеции не могут найти место православному приходуФото: Pixabay

Католическая епархия отбирает у РПЦ храм в Венеции. Приход Московского патриархата в честь святых жен-мироносиц выгоняют на улицу.

Как рассказал настоятель прихода протоиерей Алексий Ястребов, своего храма у них нет, поэтому католическая епархия временно предоставила прихожанам здание для богослужений — древнюю церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Однако на днях католики заявили, что это помещение нужно срочно освободить.

«К сожалению, многолетние обещания, которые мы слышали от католических властей города, оказались невыполненными, и ни одну церковь в распоряжение прихода так и не передали. Нынешнее же здание требуется в скором времени освободить, потому что оно потребовалось для духовных нужд одной женской конгрегации», — цитирует слова настоятеля «Газета.ру».

Отец Алексий добавил, что он с прихожанами готов арендовать даже храм, нуждающийся в серьезной реставрации, лишь бы он был предоставлен в долгосрочное пользование. Однако никаких предложений, кроме обещаний, Ястребов так и не услышал.

Община Московского патриархата существует в Венеции 14 лет и объединяет около семи тысяч верующих. Приход ведет активную общественную жизнь. Например, в мае 2016 года силами прихожан впервые в Италии прошло шествие «Бессмертного полка».

Евгений Лазарев
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