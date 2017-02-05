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05 февраля 2017
04 февраля 2017
20:15  05 февраля 2017 0

Лидер крымских татар призвал надавить на Россию санкциями

Мустафа ДжемилевФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Лидер крымских татар призвал надавить на Россию санкциями. Таким образом Мустафа Джемилев надеется отобрать у россиян Крым.

Депутат Верховной рады, один из организаторов крымской блокады Мустафа Джемилев призвал все страны объединиться и усилить санкции против России.

«Меня очень часто спрашивают о том, как можно помочь крымским татарам. Я говорю, что единственный способ — это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма», — цитирует «Газета.ру» слова Джемилева. — Все должны внести свой вклад в крымское урегулирование».

Также депутат рады уверил, что российские спецслужбы стали все чаще преследовать защитников прав человека в Крыму.

Мустафа Джемилев является председателем меджлиса крымскотатарского народа. Верховный суд Крыма запретил в России эту организацию, признав экстремистским объединением.

Евгений Лазарев
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