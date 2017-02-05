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05 февраля 2017
04 февраля 2017
13:20  05 февраля 2017 0

Евросоюз намерен продлить санкции против граждан России еще на полгода

Евромайдан. Киев (Украина), флаг украины, флаг евросоюза
В Евросоюзе решение примут в мартеФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Евросоюз намерен продлить санкции против граждан России, сообщают СМИ со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным «Газеты.ру», вопрос сейчас находится на стадии обсуждения. Вероятнее всего, решение о продлении санкций будет принято в марте.

Конкретно меры коснутся тех россиян, которые, по мнению чиновников Евросоюза, виновны в дестабилизации ситуации на Украине. Так, в список попадут более 100 граждан России и Украины, среди которых совладелец СМП-банка Аркадий Ротенберг и крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук.

В сентябре 2016 года Евросоюз уже продлевал санкции против 146 граждан и 37 юридических лиц России и Украины до марта 2017 года.

Евгений Лазарев
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