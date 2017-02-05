Лавров разъяснил западным СМИ, откуда взялось эмбарго Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Лавров рассказал в беседе с австрийским журналом Profil, почему Россия ввела эмбарго на продукты из Европы. Министр иностранных дел заявил, что российские меры в отношении производителей ЕС были зеркальным и честным ответом.

«Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции, — цитирует „Газета.ру“ слова главы МИД РФ. — Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все».

Лавров заметил также, что, поскольку санкции были инициированы не Россией, то наша страна не может и принимать решение по отмене ограничительных мер.

Russian.rt.com добавляет, что в этом же разговоре Сергей Лавров выразил надежду на улучшение отношений России с США.