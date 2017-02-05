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05 февраля 2017
04 февраля 2017
17:06  05 февраля 2017 0

Минобороны опровергло информацию арабских СМИ о гибели российских военных в Сирии

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, хомс
Сообщение о гибели российских военных оказалось фальшивкойФото: Евгений Ганеев

Минобороны России опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии. Ранее сообщение о подрыве российского грузовика с боеприпасами озвучил телеканал «Аль-Джазира».

Министерство обороны РФ назвало «информационным вбросом и фальшивкой» сообщения некоторых арабских СМИ о гибели российских военнослужащих в Сирии.

«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению», — цитирует «Газета.ру» заявление официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова. — Сообщения катарского телеканала «Аль-Джазира» являются очередным информационным вбросом».

«Народные новости» пишут, что телеканал «Аль-Джазира» ранее озвучил в эфире информацию о якобы произошедшем взрыве военного грузовика на шоссе в районе Латакии. Арабские журналисты утверждали, что погибли пять российских военных.

Евгений Лазарев
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