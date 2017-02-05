14:37 05 февраля 2017 0

Члены экипажа сочли декольте пассажирки слишком глубоким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажирку сняли с рейса из-за чрезмерно глубокого декольте. Как сообщает Life.ru, жительница Южной Флориды пожаловалась на сотрудников авиакомпании Spirit Airlines, которые не пустили ее в самолет из-за вызывающего внешнего вида.

21-летняя американка по имени Бренда обвинила экипаж в предвзятости и даже сексизме. Девушка рассказала, что во время ее посадки в самолет одна из стюардесс поинтересовалась у нее, не пила ли она. Бренда ответила, что не пила, тогда другая бортпроводница неодобрительно кивнула на глубокий вырез ее платья и порекомендовала прикрыть грудь. И хотя другие пассажиры вступились за красотку, в конечном итоге ее сняли с рейса.

В ответ на претензии представители авиакомпании заявили, что никогда не высаживают пассажиров без веских причин. Что касается замечания о декольте, то это было частным высказыванием мнения.

О другом необычном авиационном инциденте в Великобритании рассказывала «Газета.ру». Во время полета члены экипажа заметили, как стюардесса съела сэндвич с беконом и крок-месье, предназначенные для пассажиров. Бортпроводница объяснила, что страдает аллергией и не смогла найти иную подходящую еду. Тем не менее ее обвинили в краже и уволили. Стоимость съеденного бутерброда составила 4,5 фунта — примерно 325 рублей.