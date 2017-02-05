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05 февраля 2017
04 февраля 2017
15:26  05 февраля 2017 0

Автор сайта «Шалтай-Болтай» признал свою вину

Владимир АникеевФото: Соцсети

Автор сайта «Шалтай-Болтай» признал свою вину. Задержанный ранее журналист Владимир Аникеев согласился с предъявленным ему обвинением и заявил, что носит прозвище «Льюис» и является членом группы.

«Аникеев признает, что он „Льюис“ из „Шалтая-Болтая“, а также признает, что имел неправомерный доступ к компьютерной информации, — цитирует „Газета.ру“ заявление адвоката Аникеева, Руслана Коблева. — Точную фабулу обвинения мы пока не знаем, но в деле нет никаких громких имен и секретов, нет никаких гостайн».

Адвокат подчеркнул, что его клиенту вменяют лишь часть статьи «неправомерный доступ к компьютерной информации» и добавил, что Аникеев не знаком с сотрудниками ФСБ, которых задержали по делу о государственной измене.

Речь идет о начальнике оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергее Михайлове и его коллеге, оперуполномоченном Дмитрии Докучаеве. Они были задержаны по подозрению в госизмене.

Предполагается, что в свое время сотрудникам ФСБ поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай», который рассекречивал переписку госслужащих. Компьютерных взломщиков вычислили, но в итоге Михайлов стал куратором группы и стал предоставлять журналистам контент. Все выглядело так, будто чужую переписку вскрывают и предают огласке некие хакеры.

Например, группа «Шалтай-Болтай» обнародовала данные взломанных аккаунтов председателя правительства Аркадия Дворковича, информацию «Твиттера» премьера Дмитрия Медведева и других крупных чиновников и бизнесменов. Осенью 2016 года Льюис опубликовал на украинских сайтах переписку помощника президента РФ Владислава Суркова.

Евгений Лазарев
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