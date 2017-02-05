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05 февраля 2017
04 февраля 2017
16:39  05 февраля 2017 0

Латвия отгородилась от России 23-километровым забором

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг латвии
Латвия боится нелегалов из РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Латвия отгородилась от России 23-километровым забором. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Латвии Евгения Позняк объяснила, что это сделано в целях пресечь все попытки нелегальных мигрантов проникнуть в страну.

Пограничный забор протяженностью 23 километра разделил территории России и Латвии.

«Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км, а также установлен забор протяженностью 23 км», — цитирует «Газета.ру» слова Евгении Позняк.

В 2017 году планируется построить еще 60 км забора, на это правительство Латвии выделило 6,3 миллиона евро. Ранее эти средства в бюджет были заложены на строительство приграничной полосы на границе с Белоруссией.

Как добавляет Russian.rt.com, ранее премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявлял, что стену на восточной границе страны надо построить из-за «опасности нашествия беженцев из России в ЕС».

Евгений Лазарев
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