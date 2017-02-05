{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 февраля 2017
04 февраля 2017
17:31  05 февраля 2017 0

7-летний мальчик погиб, катаясь на «ватрушке»

Тюбинг стал популярным развлечениемФото: wikipediа

7-летний мальчик погиб в Подмосковье во время тюбинга, врезавшись в дерево. Ребенок получил перелом основания черепа и скончался.

Трагедия произошла в Ногинском районе. 7-летний мальчик катался со своим отцом с горы на тюбинге — так называют катание на надувных санках, так называемых «ватрушках».

«Они поехали не по накатанной горке, где все катались, а с другой стороны, где много деревьев. Отец — довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом, — описывает слова очевидца „Газета.ру“. — Потом их начало раскручивать и они врезались в дерево так, что мальчик ударился головой».

Ребенка пытались спасти, но он умер спустя 40 минут от перелома основания черепа. По словам свидетелей, отдыхающие продолжили кататься и веселиться как ни в чем не бывало.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров