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05 февраля 2017
04 февраля 2017
17:55  05 февраля 2017 0

Собор в Санкт-Петербурге официально передали РПЦ. Директор вручил ключи архимандриту

Открытая лицензия от 03.02.2017. Исаакиевский собор, дети зимой, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга
Споры о передаче Исаакия РПЦ пока не утихаютФото: pixabay.com

Собор в Санкт-Петербурге официально передали РПЦ. Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров вручил архимандриту Серафиму ключи от от Сампсониевского собора.

«Это было наше искреннее желание. Взамен мы получили помещение на Большой Морской улице, 40, где мы можем продолжать нашу музейную работу, потому что музей Полтавской виктории никуда не исчезнет, он есть», — приводит «Газета.ру» слова Бурова.

Сампсониевский храм был заложен Петром I в 1709 году в благодарность за небесное покровительство русским войскам в Полтавской битве. После сложной истории в советские времена в 1984 году собор был передан ГМП «Исаакиевский собор». Уже 15 лет как в храме идут богослужения, он был масштабно отреставрирован.

Отдавая священнослужителю ключи, Николай Буров отметил, что вместе с передачей собора на РПЦ ложится «ответственнейшая задача поддержания, сохранения и, может быть, дальнейшей реставрации».

Евгений Лазарев
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