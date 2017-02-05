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Главные новости Свердловской области
18:28  05 февраля 2017 0

На Урале собаки загрызли 7-летнюю девочку

Собаки и дачи. Нижневартовск., собака, кавказская овчарка
На теле ребенка обнаружены следы собачьих укусовФото: Александр Елизаров © URA.RU

Тело 7-летней девочки со следами зубов собак обнаружено в Таборинском районе. Погибшую нашли в деревне Пальмино.

«По данному факту Тавдинским МСО СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, приехали руководитель Тавдинского СКР и прокурор района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские опрашивают местных жителей, ищут очевидцев случившегося и выясняют, чьи собаки напали на ребенка.

Ранее «Газета.ру» сообщала о другом страшном случае нападения собак на человека. В Москве сторожевые псы насмерть загрызли вдову советского диктора и актера Кирилла Ваца.

Александр Лукманов
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