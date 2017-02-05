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05 февраля 2017
04 февраля 2017
18:38  05 февраля 2017 0

Житель Челябинска арестован за убийство четырехмесячного сына

Клипарт. Детское насилие, куклы, детское насилие
Убийство младенца раскрыли через четыре годаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске раскрыто убийство четырехмесячного ребенка, совершенное в марте 2013 года. Младенца задушил отец. Убийца, Денис Ласкин, уже дал показания и взят под стражу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В расследовании преступления участвовали свердловские следователи.

Ходатайство об аресте 38-летнего Дениса Ласкина в Ленинский районный суд Челябинска подал руководитель следственного отдела по г. Ревда СУ СК РФ по Свердловской области. Именно в Ревде 17 марта 2013 года в товарном железнодорожном вагоне в помещении медеплавильного цеха ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» был найден труп ребенка.

Выяснилось, что 13 марта 2013 года Денис Ласкин, в тот момент он был пьян, задушил подушкой своего четырехмесячного сына. Затем он положил труп в детскую переноску, отнес к железнодорожным путям в районе челябинского вокзала и сбросил с моста в товарный полувагон. Грузовой состав отправился в сторону Ревды.

У матери ребенка уже есть трое детей от первого брака 2004, 2005, 2006 г. р. В отношении всех троих она лишена родительских прав, погибший был ее четвертым ребенком. В 2014 году они родили еще одного совместного ребенка, он в настоящее время изъят из семьи. Преступление раскрыли в начале февраля 2017 года, когда родители начали продавать квартиру, в которой был зарегистрирован убитый ребенок. Когда от них потребовали предъявить сына, отец во всем сознался.

Денису Ласкину предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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