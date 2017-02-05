{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 февраля 2017
04 февраля 2017
20:00  05 февраля 2017 0

Памела Андерсон пригласила Трампа-младшего в Африку посмотреть на слонов

Памела АндерсонФото: wikipedia

Памела Андерсон пригласила Трампа-младшего в Африку посмотреть на слонов. В интервью Russian.rt.com кинодива рассказала, что думает о политике нового президента США и о России.

Известная американская актриса и защитница животных поделилась своим мнением о протестах против миграционной политики Трампа, в которых принимают участие многие ее коллеги — голливудские звезды.

«Я считаю, что нужно быть продуктивным в отношении принимаемых решений. Я верю в свободу слова, в протесты, но и в личное участие. Если ты что-то можешь сделать в роли президента… Я предпочту подарить эту шубу Меланье Трамп и надеюсь, что она будет её носить», — сказала артистка. (Ранее сообщалось, что Памела Андерсон готовит в подарок первой леди США шубу из российского экомеха).

После этого звезда высказалась о России.

«Мне кажется, что Россия очень важна в настоящее время, все смотрят на неё, все взгляды обращены к ней. Нам нужно побуждать других людей брать всё в свои руки, не использовать пластик, не есть мясо», — заключила защитница прав животных.

Чтобы натолкнуть семейство президента на размышления о защите окружающей среды, секс-символ Америки Памела Андерсон даже пригласила Дональда Трампа-младшего в Африку, в питомник слонов.

Ранее «Газета.ру» писала, что Памела Андерсон выразила надежду, что и при новом президенте в США будут соблюдаться права животных, их не будут мучить и убивать ради еды, развлечений и одежды. Именно с таким намеком актриса и приготовила в подарок Меланье Трамп экошубу.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров