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05 февраля 2017
04 февраля 2017
21:40  05 февраля 2017 0

Британские эсминцы оказались беззащитны перед подлодками России

Российские подлодки лучше британскихФото: Википедия

Британские эсминцы оказались беззащитны перед подлодками России. «Газета.ру» со ссылкой на Sunday Times сообщила, что в случае нападения ВС Великобритании не смогут отразить удар.

Журналисты озвучили интересные технические подробности военной техники Британии: кораблей, беспилотников и бронетехники. По утверждению контр-адмирала Криса Парри, эскадронные миноносцы во время эксплуатации так сильно шумят, что могут быть обнаружены российскими подводными лодками на расстоянии 160 километров.

Не менее проблематичными оказались и новенькие БМП «Аякс», которые совсем недавно поступили на вооружение армии. Орудия настолько велики по размеру, что попросту не могут уместиться в военно-транспортный самолет.

В завершение печальной картины журналисты добавили, что 54 разведывательных беспилотника, которые были заказаны военными 12 лет назад, до сих пор не поставлены на вооружение «из-за технических сбоев». Их стоимость составляет 1,5 $ млрд.

Евгений Лазарев
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