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05 февраля 2017
04 февраля 2017
21:16  05 февраля 2017 0

Авторы фильма «Собачья жизнь» опровергли, что издевались на съемках над псом

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, служебная собака, овчарка, кинологи
Артисты не причинили Гераклу вредаФото: Владимир Жабриков © URA.RU (архивное фото)

Авторы голливудского фильма «Собачья жизнь» опровергли, что издевались на съемках над псом. Специальное расследование провела организация American Humane, которая выяснила, что жестокого обращения с животными во время работы артистов не происходило.

«Подтверждаем, что ни одно из животных не пострадало в результате съемок сцен, было принято множество мер предосторожности», — цитирует сообщение American Humane «Газета.ру».

Активисты даже обследовали пса в ветеринарной клинике, где так же заявили, что он абсолютно цел и здоров.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в сеть попало видео, как член съемочной группы насильно окунает немецкую овчарку по кличке Геракл в бассейн с очень сильным течением и держит животное под водой. Собака при этом сопротивляется.

Борцы за права животных призвали бойкотировать премьеру фильма, заявив, что животные — не реквизит.

Евгений Лазарев
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