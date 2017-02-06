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Главные новости Челябинской области
09:15  06 февраля 2017 1

«Катастрофы нет!» У филиала ЮУрГУ в Златоусте отозвали лицензию

ЮУрГу виды Челябинск, шпиль юургу
В ЮУрГУ сами инициировали отзыв лицензии в ЗлатоустеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации филиал Южно-Уральского государственного университета в Златоусте, третьем по величине городе Челябинской области. Как сообщается на сайте ведомства, речь идет об отзыве лицензии по двум направлениям — «гуманитарные науки» и «сфера обслуживания».

Это означает, что обучение по этим направления может продолжаться, но выпускники не получат дипломы государственного образца. Как сообщил «URA.RU» мэр Златоуста Вячеслав Жилин, сославшись на руководство университета, по тем специальностям, что лишены аккредитации, в филиале уже не учатся и новых наборов несколько лет не проводили. Поэтому ни о какой катастрофе речи не идет. Это было сделано по согласованию с руководством ЮУрГУ.

«Прочие направления востребованы, и обучение проводится в прежнем режиме, — подчеркнул Жилин. — Мы находимся в постоянном диалоге с ректоратом. У нас есть несколько интересных проектов, которые надеемся реализовать». Златоустовский филиал был создан в 1962 году.

Альбина Золотухина
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