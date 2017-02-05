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Главные новости Свердловской области
22:14  05 февраля 2017 0

7-летнюю девочку на Урале растерзали охотничьи псы, натасканные на дичь

Мороз. Зима.Село. Дорога. Клипарт. Челябинск, цепь, злая собака
Собаки напали на беззащитного ребенкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области найдены хозяева собак, загрызших 7-летнюю девочку в Таборинском районе. Ребенка растерзали охотничьи псы, натасканные на дичь.

Сыщикам удалось по горячим следам раскрыть обстоятельства чудовищной гибели девочки в деревне Пальмино. Ее тело было найдено со следами, похожими на следы от укусов собак.

Полицейские нашли владельцев псов, это оказались жители деревни с разных дворов. Один мужчина был дома, когда его собака совершила нападение, хозяин второй собаки уехал в город. Оба пса каким-то образом сбежали из домов и выследили беззащитного ребенка.

«Собаки крупные, охотничьи, натасканные на дичь, — рассказала „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Точная причина смерти ребенка будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы».

Выяснилось, что мать несчастной девочки сейчас лежит в больнице: женщина должна вот-вот родить второго ребенка.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что следственный комитет возбудил дело по факту гибели девочки от нападения собак. Тело малышки было найдено в поселке возле Дома культуры с характерными следами от зубов очень крупных животных.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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