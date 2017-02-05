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05 февраля 2017
04 февраля 2017
22:32  05 февраля 2017 0

В Мехико официально разрешили марихуану и эвтаназию

Клипарты. Сургут , наркотики, марихуана, анаша
Марихуана в Мехико теперь законнаФото: Алексей Андронов © URA.RU

В Мехико официально разрешили марихуану и эвтаназию. Глава правительства Мехико подписал соответствующую конституцию столицы.

«Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов», — заявил глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера.

Принятая конституция стала первой в истории мексиканской столицы. По подсчетам, легализация марихуаны будет приносить в городскую казну ежегодно порядка 60 миллионов долларов. «Газета.ру» сообщает, что эти деньги планируется потратить на строительство школ и улучшение системы здравоохранения.

Евгений Лазарев
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