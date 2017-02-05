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Главные новости Свердловской области
23:31  05 февраля 2017 0

Собаки, растерзавшие ребенка на Урале, терроризировали всю деревню

Собаки и дачи. Нижневартовск., собака, кавказская овчарка
Хозяева были вынуждены задушить собак-убийцФото: Александр Елизаров © URA.RU

Прокуратура выяснила, что две охотничьи собаки, растерзавшие сегодня семилетнюю девочку, постоянно проявляли агрессию, но хозяева игнорировали жалобы односельчан и позволяли псам свободно бегать по всей деревне.

«Эти две собаки постоянно проявляли агрессию, нападали на более мелких собак и убивали их, — рассказала „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Местные жители жаловались хозяевам, но те игнорировали жалобы. Собак не запирали и позволяли им свободно бегать по деревне».

Напомним, два пса сегодня днем в деревне Пальмино Таборинского района загрызли возле местного Дома Культуры семилетнюю девочку. Об этом сообщили взрослым четверо подростков, которые увидели лежащего ребенка и собак рядом с ней. К тому времени девочка уже была мертва. Хозяева собак уже задушили псов-убийц, которых они использовали на охоте и натаскивали на дичь. Оба местных жителя уже задержаны, в СКР возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Александр Лукманов
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