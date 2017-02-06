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06 февраля 2017
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04 февраля 2017
00:12  06 февраля 2017 0

ООН требует от Киева платить пенсии жителям Донбасса

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, деньги
Украина не платит пенсии жителям Донбасса с ноября 2014 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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ООН намерена потребовать от Киева выплачивать пенсии жителям неподконтрольного Украине Донбасса. Об этом заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер.

Прекращение соцвыплат и пенсий жителям Донбасса Украиной представитель ООН назвал нарушением международных законов.

«Все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно-перемещенными лицами», — цитирует Нила Уокера Федеральное агентство новостей.

Как отметил Уокер, планы гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2015 и 2016 годы предусматривали около 300 млн долларов в год, однако привлечь удалось только 200 млн и 100 млн долларов соответственно.

«Недофинансирование программ связано с жесткой глобальной конкуренцией за гуманитарную помощь и уменьшением масштаба боевых действий в Донбассе», — передает ТАСС слова координатора системы ООН на Украине.

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров от 7 ноября 2014 года. Их должны восстановить после возвращения регионов под контроль украинской власти.

Наталья Володина
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