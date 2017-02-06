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00:40  06 февраля 2017 0

Басаргин покидает пост губернатора Пермского края?

XVI съезд Единой России, второй день. Москва, басаргин виктор
Басаргин возглавлял Пемрский край с 2012 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края с понедельника, 6 февраля, оставляет свой пост. О грядущей отставке губернатора Виктор Басаргин сообщают СМИ.

По сведениям источника телеканала «Дождь», решение об этом принято в администрации президента России. Одна из причин отставки — межэлитные конфликты в регионе.

Виктор Басаргин возглавил Пермский край в 2012 году. В мае нынешнего года истекает срок его полномочий. В сентябре прошлого года Басаргин публично заявил, что готов бороться за пост губернатора в случае поддержки президента. Однако с тех пор глава региона с Путиным не встречался. В ходе недавнего визита в Москву Басаргин также не попал на прием к президенту.

В то же время, уже называются возможные кандидаты в губернаторы Пермского края. Это может быть либо один из действующих заместителей губернатора, либо заместитель главы Россотрудничества, бывший глава администрации региона Алексей Фролов. Также звучит имя главы столичного департамента экономической политики Максима Решетникова, сообщает РБК.

С 2001 по 2008 годы Виктор Басаргин занимал должность заместителя полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Затем был назначен министром регионального развития России. В мае 2012 года был утвержден на посту губернатора Пермского края.

Наталья Володина
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