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06 февраля 2017
05 февраля 2017
04 февраля 2017
00:53  06 февраля 2017 0

В Китае в спа-салоне сгорели 18 человек

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург
Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали со второго этажаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Не менее 18 человек погибли при пожаре в спа-салоне в уезде Тяньтай китайской провинции Чжэцзян.

Возгорание произошло около 17.30 по местному времени. Причина пожара пока не установлена. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали со второго этажа, сообщает РИА «Новости».

На месте ЧП продолжают работу пожарные. К настоящему времени огонь потушен, ведется разбор завалов и поиск других возможных жертв.

Наталья Володина
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