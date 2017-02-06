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06 февраля 2017
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01:05  06 февраля 2017 0

ДНР: украинские войска готовятся к наступлению

Рота специального назначения
Украинские власти не выполняют минские договоренности о прекращении огняФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Военно-политическое командование Украины готовит массированное наступление на Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Он обвинил украинские власти в невыполнении минских договоренностей о прекращении огня. Вместо отвода вооружений Киев стянул к линии фронта дополнительные силы и технику, сообщил Басурин.

На территорию Авдеевского коксохимического завода из Краматорска прибыли два ракетных тактических комплекса «Точка-У», еще шесть выгрузились на железнодорожной станции в селе Новобахмутовка Ясиноватского района, передает «Газета.ру» со ссылкой на Эдуарда Басурина.

С 27 января по 2 февраля на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли 19 человек — 15 военнослужащих и четыре мирных гражданина.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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