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06 февраля 2017
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04 февраля 2017
01:32  06 февраля 2017 0

Под лавинами в Афганистане погибли более ста человек

Расчищенная ледяная площадка у Динамо. Екатеринбург, снег, холод, зима, лед, екатеринбург, городской пруд, прогалина
Обильные снегопады и порывистый ветер пришли в Афганистан 2 февраляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более ста человек погибли в результате схода лавин в Афганистане. Эта цифра не окончательная, так как в настоящее время спасатели пытаются добраться до деревень, оказавшихся в зоне бедствия.

Под снегом были полностью погребены две деревни в районе Баргматал. В одной из них обнаружены 50 погибших. Кроме того, сообщается о 54 погибших в провинциях Бадахшан и Парван. Лавина разрушила 168 домов, погибли сотни голов крупного рогатого скота, передает «Газета.ру».

Сильнейшие снегопады парализовали движение автотранспорта. В результате завалов на дорогах, обрывов линий связи и электропередачи многие районы страны оказались фактически отрезанными от внешнего мира, сообщает ТАСС.

Наталья Володина
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