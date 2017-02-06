{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
05 февраля 2017
04 февраля 2017
02:00  06 февраля 2017 0

Конгрессмены просят проверить связи Трампа с Россией

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
В конгрессе США хотят видеть налоговые декларации нового президентаФото: depositphotos.com © URA.RU

Проверку связей президента США Дональда Трампа с Россией просят провести представители Демократической партии. С таким призывом к ФБР обратилась глава фракции демократов в конгрессе США Нэнси Пеллоси.

«Нужно провести расследование финансовых, личных, политических связей с Россией. Мы хотим видеть налоговые декларации», — цитирует «Газета.ру» слова Пеллоси.

Отметим, что ранее глава Российско-американской торговой палаты в США Сергей Миллиан направил в редакцию издания The Wall Street Journal досудебную претензию. Он потребовал удалить с сайта статью, в которой казано, что он выступал одним из источников для досье с «компроматом» на Дональда Трампа.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров