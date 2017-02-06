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06 февраля 2017
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04 февраля 2017
02:10  06 февраля 2017 0

Савченко заявила, что готова стать президентом Украины — если будет необходимость

Выборы главы Украины, подготовка в генконсульстве. Екатеринбург, урна для голосования, избирательный участок, выборы, украина
У Надежды Савченко большие политические планыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что готова стать президентом Украины — если будет необходимость.

«Не хочу, но могу, буду, если надо. Это трудно, это очень большая ответственность», — сказала народный депутат Украины в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, Савченко не исключает, что общественное движение РУНА, лидером которого она является, может принять участие в будущих выборах в Верховную раду Украины, передает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
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