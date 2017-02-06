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06 февраля 2017
05 февраля 2017
02:46  06 февраля 2017 0

Болельщики освистали певицу, забывшую слова гимна России. ВИДЕО

Хоккей Трактор СКА Челябинск, клюшка, крага, хоккей, кровь на льду
Сборная России уступила шведам со счетом 3:4Фото: Вадим Ахметов © URA.RU, видео: Latest news

Болельщики освистали исполнительницу гимна России на чемпионате мира по хоккею с мячом. Приглашенная певица забыла слова гимна и перепутала ноты.

Скандал произошел перед началом финального матча между сборными России и Швеции в Сандвикене. Девушка должна была исполнить гимн a cappella, без музыки, однако не смогла справиться с этим. Она дважды сбилась в двух первых строках гимна, забыв слова, чем вызвала недовольство публики, сообщает «Газета.ру».

Отметим, что сборная России уступила шведам со счетом 3:4 и стала серебряным призером чемпионата мира по хоккею с мячом.

Наталья Володина
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