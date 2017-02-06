{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
05 февраля 2017
03:23  06 февраля 2017 0

Трамп поручил тщательно проверять всех, кто въезжает в США

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Президент США недоволен действиями судьи, который заблокировал его иммиграционный указФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Министерство национальной безопасности США будет самым тщательным образом проверять всех, кто въезжает на территорию штатов. Такое поручение ведомству дал президент Дональд Трамп, о чем написал у себя в Twitter.

Как объяснил Трамп, такие меры вызваны решением федерального судьи заблокировать иммиграционный указ президента. «Не могу поверить в то, что судья подвергает страну такому риску. Если что-то произойдет, вините его и судебную систему», — пишет Трамп.

Как напоминает РБК, указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому на 120 дней приостанавливалась программа приема беженцев, был подписан Трампом 27 января. Кроме того, указ на 90 дней запрещал въезд в США гражданам семи исламских стран. 4 февраля федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле временно заблокировал действие этого указа на всей территории США.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров