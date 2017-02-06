{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
04 февраля 2017
03 февраля 2017
02 февраля 2017
07:32  06 февраля 2017 2

Новым пермским губернатором станет выходец из ФСБ

Конференция Единой России. Пермь, Игорь Цветков
Игорь Цветков быстро освоился в ПрикамьеФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
все новости сюжета

Пермского губернатора Виктора Басаргина отправляют в отставку. Как стало известно «URA.RU», новым главой региона, скорее всего, станет силовик.

Источник агентства в федеральных органах власти сообщил, что новым исполняющим обязанности губернатора Пермского края станет Игорь Цветков, в настоящее время занимающий должность главного федерального инспектора (ГФИ) по Пермскому краю. Об отставке действующего главы региона Виктора Басаргина может быть объявлено уже утром в понедельник, 6 февраля.

Статья по теме
Басаргину ищут преемника и работу

По информации собеседника, в администрации президента готовятся документы для отставки губернатора Прикамья и назначения и. о. главы региона. Решение об увольнении Виктора Басаргина было принято на прошлой неделе. На посту губернатора его могли сменить министр правительства Москвы Максим Решетников или заместитель руководителя Россотрудничества Алексей Фролов (оба — уроженцы Перми). Однако выбор Кремля пал на «варяга» Игоря Цветкова, кандидатуру которого пролоббировал полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич.

О вероятном назначении Цветкова и. о. губернатора Пермского края сообщает и газета «Коммерсант». Пятилетний срок полномочий Виктора Басаргина во главе Прикамья истекает в начале мая. На сентябрь намечены выборы губернатора.

Статья по теме
Когда Басаргина позовут в Кремль?

Игорь Цветков родился в 1964 году в городе Фурманов Ивановской области. На должность ГФИ по Пермскому краю был назначен в конце мая прошлого года. Ранее Цветков служил в Туркмении, Таджикистане, Армении, Грузии и на Дальнем Востоке, был одним из руководителей оперативного отдела Кавказского особого пограничного округа. В декабре 2009 года он занял должность начальника Погран­ичного управления ФСБ по Республике Ингушетия.

Кандидат исторических наук. Награжден орденом «За личное мужество», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране Государственной границы», пятью ведомственными медалями. Женат, двое детей.

Представители пермской политической элиты предполагали, что в перспективе новый ГФИ может стать и. о. главы региона. По иронии судьбы, его рабочий кабинет располагается на первом этаже здания по улице Куйбышева, 14, где также находится и администрация губернатора.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров