Новым пермским губернатором станет выходец из ФСБ

07:32 06 февраля 2017 2

Игорь Цветков быстро освоился в Прикамье Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермского губернатора Виктора Басаргина отправляют в отставку. Как стало известно «URA.RU», новым главой региона, скорее всего, станет силовик.

Источник агентства в федеральных органах власти сообщил, что новым исполняющим обязанности губернатора Пермского края станет Игорь Цветков, в настоящее время занимающий должность главного федерального инспектора (ГФИ) по Пермскому краю. Об отставке действующего главы региона Виктора Басаргина может быть объявлено уже утром в понедельник, 6 февраля.

По информации собеседника, в администрации президента готовятся документы для отставки губернатора Прикамья и назначения и. о. главы региона. Решение об увольнении Виктора Басаргина было принято на прошлой неделе. На посту губернатора его могли сменить министр правительства Москвы Максим Решетников или заместитель руководителя Россотрудничества Алексей Фролов (оба — уроженцы Перми). Однако выбор Кремля пал на «варяга» Игоря Цветкова, кандидатуру которого пролоббировал полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич.

О вероятном назначении Цветкова и. о. губернатора Пермского края сообщает и газета «Коммерсант». Пятилетний срок полномочий Виктора Басаргина во главе Прикамья истекает в начале мая. На сентябрь намечены выборы губернатора.

Игорь Цветков родился в 1964 году в городе Фурманов Ивановской области. На должность ГФИ по Пермскому краю был назначен в конце мая прошлого года. Ранее Цветков служил в Туркмении, Таджикистане, Армении, Грузии и на Дальнем Востоке, был одним из руководителей оперативного отдела Кавказского особого пограничного округа. В декабре 2009 года он занял должность начальника Погран­ичного управления ФСБ по Республике Ингушетия.

Кандидат исторических наук. Награжден орденом «За личное мужество», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране Государственной границы», пятью ведомственными медалями. Женат, двое детей.

Представители пермской политической элиты предполагали, что в перспективе новый ГФИ может стать и. о. главы региона. По иронии судьбы, его рабочий кабинет располагается на первом этаже здания по улице Куйбышева, 14, где также находится и администрация губернатора.