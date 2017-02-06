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06 февраля 2017
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Главные новости Москвы
04:16  06 февраля 2017 0

Оливер Стоун призывает Трампа рассекретить документы по Украине

Майдан. Киев. Украина. 23.02.2014, колючая проволока, церковь, майдан, крестик, украина, религия
Простые американцы не имеют представления о реальном положении дел на УкраинеФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Президенту США Дональду Трампу следует обнародовать секретные документы о конфликте на Украине, поскольку простые американцы не имеют представления о реальном положении дел в этой стране. Такое заявление сделал в интервью «Первому каналу» известный американский режиссер Оливер Стоун.

По мнению режиссера, рассекретить документы необходимо, так как «именно отсюда (с Украины) начинается новая холодная война».

То, что Россия захватила Крым, ведет войну в Донбассе и вообще угрожает Украине, Стоун назвал «сказками». Он утверждает, что есть неопровержимые доказательства того, что Вашингтону нужен надуманный предлог, чтобы развязать войну. «США нужен страх, нужен враг, и не один. Я думаю, что американская мощь строится на врагах, потому что они приносят деньги», — приводит слова режиссера РИА «Новости».

Оливер Стоун — обладатель трех премий «Оскар», автор фильмов «Уолл Стрит: Деньги не спят», «Башни-близнецы», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» и других. Героями его картин были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.

В 2016 году он представил документальный фильм «Украина в огне» о событиях, происходивших в стране с 1941 по 2014 год, который впоследствии был запрещен к показу на Украине.

Наталья Володина
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