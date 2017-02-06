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04:25  06 февраля 2017 0

Российские ученые официально признают гомеопатию лженаукой

ИННОПРОМ-2016: второй день. Проходка мантурова и девушки. Екатеринбург, лекарство, травы, народная медицина, китайская медицина
Подтверждения эффективности гомеопатии не найденыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Меморандум о признании гомеопатии лженаукой будет опубликован на официальном сайте Российской академии наук в понедельник, 6 февраля. Это станет первым случаем подобного признания в мировой практике.

Специалисты РАН отмечают, что воздействие гомеопатии идет вразрез с научными принципами химии, физики и биологии, а подтверждения ее эффективности отсутствуют.

Авторы меморандума — экспертная группа ученых, которая была сформирована для борьбы с фальсификацией научных исследований и занималась изучением эффективности гомеопатии с 1998 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
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