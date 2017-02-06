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06 февраля 2017
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Главные новости Москвы
04:39  06 февраля 2017 0

В Нью-Йорке арестован убийца популярной instagram-модели

Наручники, наручники, арест, заключение
Звезда Интернета была найдена мертвой 2 августа прошлого годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нью-Йорке арестован подозреваемый в изнасиловании и убийстве популярной интернет-модели Карины Ветрано. ДК подозреваемого совпало с ДНК, обнаруженном на теле убитой девушки.

Карина Ветрано была найдена мертвой в парке Спринг-Крик в Нью-Йорке 2 августа 2016 года. Перед убийством девушка подверглась сексуальному насилию.

Модель получила широкую известность благодаря сети Instagram, где она публиковала свои откровенные фотографии. На ее аккаунт было подписано более десяти тысяч людей. В августе прошлого года она отправилась на пробежку в парк и не вернулась.

В преступлении подозревается 20-летний Ченел Льюис. Он уже дает признательные показания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
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