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06 февраля 2017
05 февраля 2017
05:05  06 февраля 2017 0

Метиловый спирт будет вызывать рвоту

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, граненый стакан, стакан в руке
Росалкогольрегулирование ищет способы защитить россиян от от отравления метаноломФото: depositphotos.com © URA.RU

К метиловому спирту будут добавлять денатурат, что сделает его неприятным на вкус и вызовет рвоту при употреблении внутрь. Подобную защитную меру предложило Росалкогольрегулирование.

«Есть такого рода добавки, которые делают невозможным потребление метилового спирта человеком — жидкость будет провоцировать мгновенный рвотный рефлекс», — заявил «Известиям» глава сводного аналитического управления ведомства Владислав Спирин.

Денатурат предлагают добавлять на стадии производства.

Теперь ведомству надо заручиться поддержкой минфина и минпромторга. Дело в том, что состав метилового спирта регламентирован ГОСТом и вносить в него изменения чревато последствиями — например, потерей зарубежных покупателей.

Метиловый и этиловый спирт по запаху и вкусу неотличимы друг от друга, однако метанол — сильнодействующий яд.

Наталья Володина
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