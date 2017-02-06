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06 февраля 2017
05 февраля 2017
06:31  06 февраля 2017 0

Лайнер Qatar Airways совершил самый долгий перелет в истории

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, салон самолета
Самолет Qatar Airways преодолел расстояние в 14,5 тысячи километровФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лайнер авиакомпании Qatar Airways совершил самый долгий перелет в истории пассажирской авиации. Вылетев из Катара, после 16 с небольшим часов в небе он приземлился в Новой Зеландии.

Про свой рекорд авиакомпания сообщила в Twitter: «Мы официально приземлились в Новой Зеландии, Стране Длинного Белого облака».

Как передает Lenta.ru, самолет преодолел расстояние в 14,5 тысячи километров. В состав экипажа вошли четыре пилота и 15 бортпроводников. Пассажиры за время перелета выпили 1,1 тысячи чашек чая и кофе, 2 тысячи порций прохладительных напитков и 1036 порций еды.

Сообщается, что обратный путь составит 17 часов 30 минут.

Рекорд Qatar Airways в 2018 году намерены побить Singapore Airlines. Они планируют совершить беспосадочный перелет из Сингапура в Нью-Йорк.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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