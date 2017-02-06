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06 февраля 2017
05 февраля 2017
07:45  06 февраля 2017 3

Проводить операции будет нечем. Ряду импортных медизделий запретили выход на российский рынок

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, операция, медицина, врачи
У врачей скоро не будет оборудования для лечения пациентовФото: Pixabay.com

Ряд медицинских изделий остались без допуска на российский рынок из-за отсутствия госрегистрации. При том, что заказы делали в основном государственные клиники и больницы, в перспективе в них могут возникнуть перебои в поставках изделий именно для таких учреждений.

По постановлению кабмина 2012 года производителям, которые получали удостоверения до этого момента, следовало заменить их новым в Росздравнадзоре до конца прошлого года. Однако прошли перерегистрацию не более двух наименований медизделий, в Росздравнадзоре сейчас находится еще около 14 тысяч удостоверений, подлежащих замене, сообщает «Коммерсант».

Так, например, новые бланки не получили около 4 тыс. наименований медицинских изделий в стоматологии, сообщает изданию союз «Медресурс». Ряд товаров, говорят в «Медресурсе», вынуждены снять с продаж такие стоматологические компании, как «Стоматорг» и «Рокадамед».

Примерно такие же данные приводит Ассоциация международных производителей медицинского оборудования (IMEDA). Там «Коммерсанту» сообщили, что у ряда компаний с начала текущего года «сложилась непростая ситуация с импортом и особенно реализацией медицинских изделий со старыми бланками регистрационных удостоверений».

По результатам опроса компаний-участников в среднем не заменены пока около 10% удостоверений. Минздрав готов продлить работу по старым бланкам. чтобы в больницах не возник коллапс. Сейчас эта идея обсуждается.

В декабре 2016 года правительство России расширило перечень медицинских изделий зарубежного производства, которые запрещено приобретать в рамках госзакупок. Список пополнили 62 наименования, в том числе дефибрилляторы, томографы, рентгеновские аппараты, медизделия ватно-марлевой группы, абсорбирующее белье и физиотерапевтические аппараты. Как писала «Национальная служба новостей», расширение запрета на закупки иностранного медоборудования объяснили требованиями госбезопасности.

Нина Калинина
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