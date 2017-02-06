08:00 06 февраля 2017 0

Дональда Трампа не покидает ощущение сюрреалистичности Фото: depositphotos.com © URA.RU

Новый президент США Дональд трамп признался, что с момент вступления в должность его до сих пор поражают вещи, связанные с исполнением функций главы государства.

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп признался, что на следующий день после инаугурации вошел в Белый дом и «сказал себе, что это просто изумительно». «Президентский самолет и подобные вещи, это все оставляет впечатление сюрреалистичности в определенном смысле», — цитирует американского президента «Газета.Ru».

При этом Трамп убеждает себя, что этот период должен завершиться как можно скорее, так как впереди у него много работы. «Ради создания новых рабочих мест или из-за стран, питающих к нам ненависть, все это надо преодолевать», — отметил президент США.

В интервью телеканалу Трамп также заявил, что преждевременно говорить о том, сможет ли он поладить с президентом России Владимиром Путиным. При этом он намерен выстраивать диалог с Москвой, в том числе в деле борьбы с запрещенным в России «Исламским государством». После этих слов, как пишет «Национальная служба новостей», глава МИД России Сергей Лавров допустил прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона.