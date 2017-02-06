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Главные новости Тюменской области
08:16  06 февраля 2017 0

Тюменские лыжники принесли России золотую медаль

Тюменские спортсмены принесли России золотую медальФото: с сайта flgr.ru

Тюменские лыжники завоевали золото на предолимпийском неделе в Корее. В командном спринте свободным стилем среди мужчин победу одержали тюменские спортсмены Глеб Ретивых и Андрей Парфенов.

Как сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России, состязания прошли в заключительный день соревнований. Российская команда в составе двух тюменских спортсменов одержала победу. Вторыми стали лыжники из Франции Грос и Кавтат, которые отстали от россиян на 0,02 секунды, третье место заняли россияне — Артем Мальцев и Никита Крюков.

Напомним, что в этом году тюменцы не смогут увидеть гонки чемпионата России по биатлону в местном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Соревнования должны были пройти с 6 по 13 февраля, однако из-за сильных морозов, которые синоптики пообещали Тюменской области, турнир было решено перенести.

В Союзе биатлонистов России пообещали дополнительно сообщить о месте и времени соревнований.

Надежда Карташова
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