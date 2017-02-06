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06 февраля 2017
05 февраля 2017
08:21  06 февраля 2017 0

Будет новый роман? Билан и Пугачева, обнявшись, спели дуэтом легендарную песню. ВИДЕО

Пугачева и Билан вместе поздравили Яну РудковскуюФото: Instagram Яны Рудковской

На дне рождения у продюсера Яны Рудковской певец Дима Билан и примадонна российской эстрады Алла Пугачева спели дуэтом. Песню «Не отрекаются любя» Пугачева доверила исполнять Билану, который трогательно ее обнимал и прижимался в отсутствии законного супруга Максима Галкина.

Видео дуэта выложила на своей странице в Instagram сама именинница.

Примадонна не раз признавалась, что Дима — ее самый любимый молодой исполнитель, она даже была и плясала на его сольном концерте не так давно, пишут «Дни.ру». Как отмечают пользователи соцсетей, Дима был, как всегда, проникновенен, пел с чувством, с придыханием. Алла Борисовна — убедительна и ярка. Подвели детали и современные технологии. Поклонники обратили внимание на брюки Билана, которые почти неприлично подчеркивали его выдающиеся физиологические особенности. «у Димы телефон в кармане провалился» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.), — предполагают одни. «Прекрасное исполнение, но отсутствие белья отвлекает», «Билан выпил Виагру», «Пикантно получилось — брюки-шалунишки», «Куда смотрит Галкин? Так недолго и без жены остаться», — комментируют видео подписчики.

«Не удивлюсь если она за Билана замуж выйдет. Песни песнями, но смешно при этом выглядеть не надо. Чего любовь-то корчить? он ей во внуки годится. Ну хотели спеть, спели бы спокойно дуетом, показали бы красоту своего голоса, если имеется конечно. А это смешно, пошло, глупо», — критикуют дуэт злопыхатели.

Нина Калинина
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