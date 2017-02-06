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06 февраля 2017
05 февраля 2017
Главные новости Москвы
08:41  06 февраля 2017 2

Россияне массово закрывают свои аккаунты в соцсетях. Паника вызвана выманиванием денег

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook, Фейсбук, твиттер, twitter, мобильные приложения, instagram, Linkedln
Социальные сети стали постоянным местом заработка для мошенниковФото: Pixabay.com

Жители России стали чаще ограничивать доступ к своим страницам в соцсетях. По данным аналитиков ВЦИОМ, этому способствуют мошенники, которые выискивают слишком откровенных и доверчивых россиян с помощью социальных сетей.

Мошенники могут копировать аккаунты россиян, а затем стучаться к их друзьям, чтобы выведать личную информацию, или банально просят выручить деньгами. Лжепродавцы заманивают товарами и требуют внести полную предоплату, а, получив деньги, исчезают бесследною Сомнительные работодатели предлагают различные варианты заработка в интернете и в какой-то момент просят деньги за открытие «профессиональных» секретов. Таким же образом поступают «учителя», обучающие заработку миллионов на различных биржах, пишет издание Hi-Tech Mail.ru.

Как утверждают специалисты, соцсети — самый удобный и обычно самый богатый источник информации. Чаще всего пользователи выставляют там личные фото, рассказывают откровенно о себе, некоторые даже выкладывают данные паспорта и фото банковской карты.

Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников советует не переходить по ссылкам от неизвестных адресатов, установить комплексный антивирус, а также не быть чересчур откровенными в социальных сетях.

Нина Калинина
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