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06 февраля 2017
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Главные новости Москвы
09:10  06 февраля 2017 2

Оклады топ-менеджеров предприятий хотят привязать к зарплате президента

Деньги, пять тысяч, деньги, рубли
Топ-менеджеры госкорпораций не смогут получать зарплату больше, чем у президента РФФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Госдуме рассматривают поправки в Трудовой кодекс, которые предлагают привязать заработные платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров всех государственных и муниципальных учреждений, компаний, предприятий, а также госкорпораций и внебюджетных фондов могут к зарплате президента страны, а также к средним зарплатам работников всех этих организаций. Кроме того, начальники могут получить надбавку за конкретные трудовые успехи.

Авторы законопроекта хотят установить зарплату руководителям предприятий с государственным и муниципальным участием исходя из сложности управления предприятием, его технической оснащенности, объемов производимой продукции и показателей результативности самих начальников, пишет «Российская газета». В документе также отмечается, что ежемесячный должностной оклад, стимулирующие иные выплаты начальников не должны превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента России по показателям предыдущего календарного года. Зарплата топ-менеджеров должна быть кратной по отношению к зарплатам всех остальных работников предприятий и учреждений: один к восьми.

По мнению авторов законопроекта, в случае его принятия, он позволит не допустить чрезмерного и неоправданного расходования бюджетных средств в нынешних условиях и установить принципы социальной справедливости, а также эффективности управления на госпредприятиях.

Ранее, как писала «Газета.Ru», Госдума приняла закон об ограничении выходных пособий при увольнении топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций, государственных внебюджетных фондов, ГУПов и МУПов. Так называемые «золотые парашюты» ограничиваются трехкратным размером зарплаты.

Нина Калинина
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