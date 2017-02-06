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06 февраля 2017
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Главные новости Москвы
09:23  06 февраля 2017 0

Региональные власти смогут запретить продажу любых видов алкоголя

Винотека Code de Vino. Роман Сергеев. Екатеринбург, вино, алкоголь, сергеев роман, винотека
Регионы вновь задумались об ограничении продажи алкоголяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Мосгордума вносит в Госдуму законопроект, который позволит регионам запрещать продажу отдельных видов алкогольных напитков. Необходимость поправок в закон об алкогольном регулировании возникла в связи с тем, что в суды поступили иски об обжаловании законов субъектов РФ о запрете на продажу алкоэнергетиков.

Законодатели предлагают наделить регионы правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, включая полный запрет на продажу отдельных видов алкоголя, а также мест и времени розничной торговли, пишет «Коммерсант». Как указывают законодатели, запреты или ограничения на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков действуют в 65 регионах. Власти посчитали алкоэнергетики опасными для здоровья и исключили его продажу. Однако со стороны физических лиц начали поступать иски в суд, с обжалованием региональных законов. В заявлении они указывают на то, что на федеральном уровне такие нормативные акты никак не подкреплены.

Московские законодатели намерены устранить этот пробел.

В марте 2016 года в Госдуме рассматривали законопроект о лишении регионов России лишения права регулирования на продажи алкоголя. Как отмечает «Национальная служба новостей», местные власти не могут издавать собственные распоряжения относительно времени отпуска спиртного в магазинах и расстоянии таких торговых точек от школ и больниц.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также предлагала отменить запрет на продажу алкогольных энергетических напитков в регионах, где существует действующий запрет, писала в октябре прошлого года «Газета.Ru». «ФАС неоднократно высказывала мнение о том, что запрет отдельного вида товара в различных регионах приводит к нарушению положений Конституции, гарантирующих единство экономического пространства, свободу перемещения товаров, а также закона о защите конкуренции и закона о торговле», — пояснили в пресс-службе ФАС.

Нина Калинина
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