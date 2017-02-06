{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
05 февраля 2017
04 февраля 2017
03 февраля 2017
02 февраля 2017
10:09  06 февраля 2017 1

В крупном муниципалитете ХМАО закрыты все школы

Дети и карантин. Екатеринбург, школьный класс, карантин, учебный процесс
В очередном муниципалитете ХМАО введен карантинФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургутском районе введен карантин. С понедельника, 6 февраля, в муниципалитете закрыты все школы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации.

Учебный процесс в школах и организациях дополнительного образования приостановлен как минимум на неделю. Решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ в Сургутском районе, особенно среди школьников.

В Югре, напомним, циркулирует «гонконгский» вирус гриппа. Как ранее сообщало «URA.RU», по данным Роспотребнадзора, эпидпорог в Югре превышен на 76,6%. Госпитализированы 400 человек. Карантин вводился также в школах Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нягани.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров