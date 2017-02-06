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Главные новости Тюменской области
09:57  06 февраля 2017 1

Правительство Тюменской области подписало соглашение с Российским экспортным центром

Открытая лицензия от 22.07.2016, купюры, деньги
Тюменским компаниям открываются зарубежные рынкиФото: Pixabay.com

Правительство Тюменской области подписало соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности с АО «Российский экспортный центр».

Со стороны регионального правительства документ подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, со стороны РЭЦ — его генеральный директор Петр Фрадков, сообщает пресс-служба главы региона.

Соглашение регламентирует основные направления взаимодействия Российского экспортного центра и правительства Тюменской области. В том числе сотрудничество при реализации государственной политики в области поддержки и развития экспорта продукции, построение системы поддержки национального экспорта, обеспечение образовательной поддержки экспортеров.

Реализация соглашения будет способствовать выходу тюменских компаний на международные рынки, продвижению региональной продукции за рубежом, в целом увеличению доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области.

Владимир Балтунов
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